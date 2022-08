Sellano, tutti pazzi per la sagra della fojata e dell'attorta | Foto - Tuttoggi

“Dopo questa lunga pandemia siamo ripartiti con la nostra sagra – ha commentato il sindaco di Sellano Attilio Gubbiotti –, forti anche della Denominazione comunale di origine (Deco) che abbiamo assegnato alla fojata e all’attorta. Siamo pronti e felici di accogliere così tante persone e far conoscere loro la nostra storia e le nostre tradizioni. Per diventare ancora più attrattivi, con i fondi del Pnrr stiamo portando avanti la realizzazione del ponte tibetano più lungo e alto del mondo che probabilmente sarà inaugurato il prossimo anno proprio in occasione della Sagra della fojata e dell’attorta. Tante iniziative per rendere più fruibile il nostro territorio”.

“Ce l’abbiamo messa tutta – ha sottolineato il presidente della Proloco di Sellano Massimiliano Alessandrini – per riproporre al meglio questa nostra sagra, dopo questi due difficili anni. Tantissimi volontari stanno offrendo le loro energie e il loro tempo libero per la buona riuscita di questo evento e i numeri di questa prima sera ci danno grande soddisfazione. D’altronde questa nostra manifestazione è riconosciuta a livello nazionale ed è stata premiata dall’Unione nazionale proloco d’Italia con l’assegnazione del marchio Sagra di Qualità che è ci stato consegnato al Senato nel 2019”.

La Sagra della fojata e dell’attorta prosegue fino a domenica 14 agosto. Ogni sera, oltre agli stand gastronomici e menù a base di piatti tipici, ci saranno serate danzanti con orchestre e spazi riservati ai giovani.