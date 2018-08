Sellano, partiti i lavori per la banda ultralarga

Il 30 luglio sono partiti i lavori di messa in opera della fibra ottica che permetterà di coprire l’intero territorio del Comune di Sellano con la banda ultralarga.

Questo progetto rientra nel “Piano nazionale banda ultralarga” al quale il Comune di Sellano ha aderito con delibera del Consiglio Comunale del 28/12/2017 approvando la convenzione con Infratel Italia Spa che ha poi affidato i lavori a Open Fiber Spa. L’ammontare dell’opera è di 1.067.000 euro ed il termine dei lavori è previsto per il 5 gennaio 2019, quindi entro tale data tutto il territorio di Sellano, comprese le Frazioni e le Località più isolate, saranno raggiunte dalla fibra ottica permettendo a tutti di poter usufruire della Banda ultralarga. La scelta del gestore è rimessa alla discrezionalità di ogni cittadino. Lo scopo è quello di coprire almeno il 70% della popolazione con 100 megabit ed il restante 30% con almeno 30 megabit.

“La realizzazione del progetto – spiega il sindaco, Attilio Gubbiotti – rappresenta un elemento fondamentale per la crescita ed il miglioramento delle condizioni sociali di tutti quei cittadini che attualmente non possono usufruire dei vantaggi della connessione Internet. In un mondo sempre più globalizzato, internet è l’unico strumento che annulla le distanze e amplifica le possibilità di relazione.

Penso al vantaggio che potranno avere gli studenti nelle loro ricerche scolastiche o anche i giovani in cerca di lavoro che grazie ad internet potranno accedere alle offerte presenti nella rete compilando le domande direttamente online nonché gli stessi anziani anch’essi destinatari – spesso sprovveduti – di servizi o domande usufruibili ormai solo attraverso le nuove tecnologie. Per non parlare poi delle attività economiche locali che scontano una carenza infrastrutturale evidente ma che con una connessione veloce potranno in parte ridurre questo gap che hanno nei confronti di un mercato in continuo cambiamento ed evoluzione. E’ per tutto questo – conclude il sindaco Gubbiotti – che sono particolarmente orgoglioso di poter dare questo servizio in più ai miei cittadini”.

