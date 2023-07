Secondo ponte sul Tevere, concluse operazioni di collaudo "Per Sansepolcro l'opera più grande dal dopoguerra" - Tuttoggi.info

Operazioni di carico effettuate con l’utilizzo di 8 camion posizionati sopra il ponte, oltre alle necessarie verifiche tramite sofisticati apparecchi e strumentazioni da parte degli ingegneri | Entro luglio aprirà pista ciclopedonale

Si sono concluse positivamente, nella mattinata di ieri (11 luglio), le operazioni di collaudo statico del nuovo ponte sul Tevere a Sansepolcro. Tutte le operazioni relative alle prove di carico sono andate a buon fine e ciò significa l’infrastruttura è “a posto” da tutti i punti di vista.

Le operazioni sono state effettuate con l’utilizzo di ben otto camion posizionati sopra il ponte, oltre alle necessarie verifiche tramite sofisticati apparecchi e strumentazioni da parte degli ingegneri collaudatori. Si procederà ora con le fasi successive relative all’apertura della pista ciclopedonale e alla realizzazione del tratto di strada mancante.

“Esprimo enorme soddisfazione per aver portato a compimento l’opera più grande mai costruita a Sansepolcro dal dopoguerra ad oggi – dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Riccardo Marzi – un’operazione sulla quale mi sono impegnato per 4 anni con molta determinazione per arrivare a risultato, nonostante le difficoltà relative al complesso iter del cantiere”.

In attesa di terminare i lavori relativi alla viabilità, il cui completamento è stimato entro l’autunno, l’amministrazione ha deciso nel frattempo di aprire la pista ciclopedonale, in modo che i cittadini, a piedi e in bicicletta, potranno già usufruire del secondo ponte sul Tevere che collegherà tutta la zona industriale di Santa Fiora a Via Bartolomeo della Gatta.

“Quindi entro fine luglio è prevista l’apertura della pista ciclopedonale e la riapertura di via del Tevere, – conclude Marzi – per andare poi spediti verso il completamento dell’intera infrastruttura. Una data storica per Sansepolcro perché l’opera più strategica, non solo per la città, ma per l’intero territorio, è stata definitivamente collaudata e resa quindi agibile.”