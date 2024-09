Secondo caso di virus Dengue, eseguita disinfestazione a Terni - Tuttoggi.info

Un secondo caso di virus Dengue in Umbria segnalato dall’Usl Umbria 2 nella giornata di venerdì 13 settembre dopo quello di Ferentillo. Ad essere interessata è la città di Terni, dopo che una donna – residente in via Ponte Le Cave – rientrata da un viaggio in India (zona endemica per tale patologia) è risultata affetta da febbre Dengue.

Su disposizione dell’azienda sanitaria, dunque, il Comune di Terni ha effettuato nella notte scorsa la disinfestazione nella zona: ad essere interessate sono state via della Castellina, fino ad intersezione con via Ponte le Cave, via Ponte Le Cave e via di Sersimone. Oltre alla disinfestazione notturna adulticida contro le zanzare, nella stessa zona all’alba di oggi è stata effettuata anche quella contro le larve.

La febbre Dengue, infatti è causata da quattro virus molto simili (Den-1, Den-2, Den-3 e Den-4) ed è trasmessa agli esseri umani dalle punture di tali zanzare che hanno, a loro volta, punto una persona infetta. Non si ha quindi contagio diretto tra esseri umani, anche se l’uomo è il principale ospite del virus. Normalmente la malattia dà luogo a febbre nell’arco di 5-6 giorni dalla puntura di zanzara. Il virus circola nel sangue della persona infetta per 2-7 giorni, e in questo periodo la zanzara può prelevarlo e trasmetterlo ad altri.