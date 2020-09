Scuole più sicure, arrivano le telecamere all'esterno dei principali istituti eugubini - Tuttoggi

Il Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, riunitosi questa mattina (giovedì 10 settembre) in Prefettura, ha approvato il progetto “Scuole sicure”, riguardante una serie di interventi finalizzati al rafforzamento delle iniziative di prevenzione e contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti nelle aree circostanti gli istituti scolastici.

Obiettivo primario degli interventi sarà l’intensificazione del controllo delle scuole attraverso un’estensione del sistema di videosorveglianza: nel dettaglio, a Gubbio verranno installate nuove telecamere nell’area del Cassata-Gattapone, del Polo Liceale Mazzatinti (Artistico, Scientifico e Sportivo), della Scuola Secondaria di Primo Grado Ottaviano Nelli e della Scuola Primaria di San Martino.

Nelle zone individuate si procederà a installare telecamere di nuova generazione che consentiranno ampia visibilità del perimetro e dell’area di interesse. Tale installazione, soprattutto in una zona come quella adiacente il Cassata-Gattapone, dove la piscina, i campi da tennis e gli altri impianti sportivi fanno sì che il movimento sia continuo in tutto l’arco della giornata, sarà utile anche a un complessivo miglioramento della sicurezza urbana.

L’installazione delle nuove telecamere verrà realizzata grazie a un finanziamento pari a 20 mila euro e fornirà un ulteriore strumento di supporto anche alle forze dell’ordine nell’attività quotidiana di prevenzione e contrasto dei reati. Il nuovo sistema di videosorveglianza sarà collegato direttamente con la Centrale operativa della Polizia Municipale e reso disponibile anche alle altre forze dell’ordine.

Al fine di garantire un’efficace azione di prevenzione e repressione dello spaccio e consumo di droga, il personale del corpo della Polizia Municipale assicurerà in orario straordinario lo svolgimento dell’attività di vigilanza all’esterno delle scuole, così da integrare il controllo del territorio anche sulla base delle eventuali criticità segnalate.

“Siamo costantemente attenti a tutte le misure alle quali possiamo attingere per incrementare risorse in materia di sicurezza urbana – commenta il sindaco Filippo Stirati – e abbiamo avuto ancora una volta la capacità di presentare un progetto grazie al quale oggi possiamo acquisire fondi per implementare la sicurezza delle scuole e di tutti i cittadini”.