Scuole, dati irregolari: l’elenco dei prof esclusi dalle graduatorie supplenti

Prof esclusi dalle graduatorie dei supplenti perché non avevano i titoli. Dopo la pubblicazione venerdì sera della graduatoria per le supplenze nella provincia di Perugia, l’Ufficio scolastico territoriale ha indicato i supplenti che sono stati “bocciati”. Esclusi cioè dalla graduatorie, perché non avevano i requisiti richiesti.

A scuola dal 18 settembre: le disposizioni anti Covid

comunicate dalla Regione

Un lungo elenco che contiene tutti gli esclusi da ciascuna delle graduatorie, per classe di concorso e fascia.

L’inserimento online dei dati

Quest’anno l’inserimento dei titoli attestanti il possesso dei requisiti e per l’assegnazione dei punteggi doveva essere inserito online direttamente dai candidati. Molti dei quali si sono affidati per questi ai sindacati della scuola.

La verifica dei requisiti degli aspiranti prof supplenti

Come previsto dal decreto del Ministero dell’Istruzione, in qualunque momento l’Ufficio scolastico territoriale può provvedere alla verifica dei requisiti e dei titoli inseriti. Verifica che, visti i tempi ristretti, gli Uffici scolastici hanno in alcuni casi demandato alle cosiddette scuole “polo” per distinte classi di concorso.

Il lungo elenco degli esclusi

Nonostante il ritardo con cui sono state pubblicate le graduatorie per le scuole della provincia di Perugia le verifiche sono state completate dopo l’elaborazione delle graduatorie stesse.

l’elenco degli esclusi

Con l’esclusione di numerosi aspiranti supplenti (in media 6-8 per ciascuna graduatoria).

Le chiamate dalle scuole

I prof e gli altri aspiranti supplenti rimasti in graduatoria attendono ora l’inizio delle chiamate per la scelta degli istituti. Il ritardo nella compilazione delle graduatorie ha naturalmente fatto slittare anche l’assegnazione delle supplenze.

Con le chiamate che, presumibilmente, inizieranno ad essere formulate da giovedì. Sempre nella modalità online.

I ricorsi

Gli esclusi hanno ricevuto formale comunicazione da parte dell’Ufficio scolastico territoriale attraverso una mail. Ora possono presentare ricorso contro il provvedimento di esclusione dalle graduatorie.