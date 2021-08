Scuola, stop istanze: ora supplenze legate all’algoritmo

I docenti precari hanno idicato fino a 150 preferenze | Si punta ad assegnare le cattedre per l'inizio dell'anno scolastico al 13 settembre

Scaduto, nella giornata di sabato 21 agosto, il termine ultimo per presentare telematicamente le istanze per le supplenze nelle scuole del territorio provinciale di Perugia da Gps (Graduatorie provinciali per le supplenze), come da avviso del Ministero dell’Istruzione.

Ogni docente poteva indicare 150 preferenze relative all’istituto, al comune o al distretto, e alla classe di concorso di appartenenza.

Quest’anno i docenti precari del Perugino confidano che le cattedre vengano loro assegnate prima di quanto avvenuto negli anni precedenti, anche sulla base delle rassicurazioni dell’Ufficio scolastico regionale, che punta a completare il quadro delle supplenze per l’inizio dell’anno scolastico, fissato al 13 settembre. Una velocizzazione, rispetto al passato, che dovrebbe essere favorita dal fatto che quest’anno la procedura è iniziata prima e soprattutto dall’utilizzo di un algoritmo che incrocia le istanze dei docenti precari con le disponibilità delle cattedre nelle varie scuole. Sempre che i dati, ovviamente, vengano inseriti correttamente dalle varie segreterie interessate.

L’Ufficio scolastico territoriale di Perugia il 17 agosto ha provveduto a pubblicare l’ultima versione delle Gps per le varie classi di concorso, dopo aver revisionato le esclusioni.