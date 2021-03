Scuola, in Umbria arrivano 20 milioni dal Governo - Tuttoggi

Lo ha annunciato la senatrice umbra del M5S Emma Pavanelli sul Decreto del ministero dell'Istruzione che assegna alle regioni 1 miliardo e 125 milioni

“Per l’Umbria quasi 20milioni di euro per la messa in di sicurezza e la riqualificazione energetica delle scuole secondarie di secondo grado”.

Decreto del Ministero dell’Istruzione

Lo ha annunciato la senatrice umbra del M5S Emma Pavanelli riguardo al Decreto del ministero dell’Istruzione che assegna alle regioni 1 miliardo e 125 milioni per le scuole. Le risorse sono così suddivise: 15.238.203,88 euro per la provincia di Perugia e 4.636.772,11 per quella di Terni. Il decreto attribuisce le risorse economiche direttamente alle Province, alle città metropolitane e agli enti di decentramento territoriale per interventi di messa in sicurezza, riqualificazione energetica e nuove costruzioni.

Totale di 45 milioni di euro

“Una misura fortemente voluta e predisposta dalla ex ministra Lucia Azzolina e dal governo Conte con il Dl 104/2020. Un’assegnazione di fondi che si aggiunge a quelli già erogati per il sistema scolastico dell’Umbria nel corso del 2020 per quasi 25 milioni di euro, a cui si aggiungono questi per un totale fino ad oggi di circa 45 milioni di euro (ma ulteriori stanziamenti arriveranno). Ora spetta alle amministrazioni locali competenti essere rapide ed efficienti nell’utilizzo dei fondi messi a loro disposizione nell’interesse del sistema scolastico regionale”.