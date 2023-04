Scuola di polizia, uova di cioccolato per i bambini stranieri - Tuttoggi.info

L’iniziativa di solidarietà è stata promossa dagli Allievi Agenti in collaborazione con la Caritas delle Parrocchie della Città di Spoleto.

Essere al servizio della comunità significa non solo garantirne la sicurezza ma anche conoscerne le esigenze, le difficoltà ed essere pronti a sostenere e aiutare le persone più bisognose con azioni concrete e in linea con i valori di solidarietà e vicinanza propri della Polizia di Stato. Per questo motivo, ieri pomeriggio, in vista dell’approssimarsi delle festività pasquali, gli Allievi Agenti del 220° corso dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato “Rolando Lanari” di Spoleto, insieme alla direttrice Maria Teresa Panone hanno ricevuto alcuni bambini di diverse nazionalità presenti nel territorio spoletino – tra cui anche i rifugiati ucraini – ai quali sono state consegnate alcune uova di cioccolato.

