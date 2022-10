Scuola di polizia Spoleto, ancora un corso soltanto online - Tuttoggi

Iniziato ciclo di lezioni frontali a distanza per gli 843 frequentanti del 31° Corso di formazione per la nomina a Vice Sovrintendente della Polizia di Stato

Ancora un corso soltanto online alla scuola di polizia di Spoleto dopo quello per vice ispettori.

Mercoledì 12 ottobre, infatti nell’aula virtuale dell’Istituto per Sovrintendenti della Polizia di Stato di Spoleto “Rolando Lanari” (diretto dal Primo Dirigente Maria Teresa Panone), ha avuto inizio il ciclo di lezioni frontali a distanza in favore dei 843 frequentanti del 31° Corso di formazione per la nomina a Vice Sovrintendente della Polizia di Stato, riservato al personale già in servizio presso l’Amministrazione della Pubblica Sicurezza.