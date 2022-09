Scuola di polizia Spoleto, al via il Corso per vice ispettori. Ma è solo online

Iniziato alla scuola di polizia di Spoleto il 16esimo corso per vice ispettori. Ma qui i 388 frequentatori non ci metteranno proprio piede

Avviato il corso per vice ispettori di polizia di Stato presso l’istituto per sovrintendenti “Rolando Lanari” di Spoleto. Una buona notizia per la città? Praticamente no, visto che il corso è soltanto online e sarà seguito da un tirocinio nelle varie sedi di appartenenza. Insomma a Spoleto i 388 frequentatori del 16esimo corso non ci metteranno proprio piede.

Una conferma, dunque, di quanto era emerso nei mesi scorsi, con diverse forze politiche che avevano lanciato l’allarme sull’assenza di corsi in presenza a Spoleto da qui ai prossimi mesi ed il sindaco Andrea Sisti invece rassegnato ed attendista in vista del 2023. Mentre il senatore spoletino della Lega Stefano Lucidi aveva assicurato sulla ripresa dei corsi in presenza alla scuola di polizia a partire da questo autunno. Chissà allora se veramente in città, se non gli aspiranti vice ispettori, entro un paio di mesi arriveranno gli allievi agenti come promesso dal parlamentare uscente. Una presenza – quella dei frequentatori dei corsi all’istituto di viale Trento e Trieste – che da sempre rappresenta una boccata d’ossigeno per l’economia cittadina, con centinaia di persone da fuori regione che per alcuni mesi vivono qua.