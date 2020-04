Scuola di polizia, a Spoleto il giuramento di 445 nuovi agenti - Tuttoggi

Ben 445 nuovi agenti in prova della polizia di Stato formati all’istituto per sovrintendenti “Rolando Lanari” di Spoleto. Il percorso formativo teorico / pratico (208° corso) si è concluso nei giorni scorsi. Ed ora, a partire da martedì scorso, i nuovi agenti stanno affluendo alla scuola di polizia spoletina diretta dal primo dirigente Maria Teresa Panone per prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica. Quindi raggiungeranno le sedi di servizio per il tirocinio applicativo e la nomina ad agenti della Polizia di Stato.

Il percorso formativo, iniziato lo scorso 29 agosto, ha visto la partecipazione di 445 frequentatori che si sono applicati nelle lezioni teoriche – pratiche che hanno riguardato le materie di diritto penale, procedura penale, diritto costituzionale, ordinamento e regolamenti delle forze di polizia, immigrazione, tecniche operative, uso delle armi, difesa personale, ordine pubblico, ecc.. Nell’ultimo mese, in linea con le indicazioni governative valide per tutti i corsi di studio, è proseguito in modalità e-learning.

La cerimonia di giuramento, seppur svoltasi in maniera sobria e con tutte le precauzioni del caso, è stata particolarmente sentita poiché pregna di quell’alto senso del dovere che porterà gli agenti in prova presso le varie Sedi di tutta Italia in un momento storico particolarmente delicato.