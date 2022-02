Scuola di Carbonesca, conclusi lavori post-sisma - Tuttoggi

I lavori di riparazione, consolidamento statico e miglioramento sismico (iniziati nell'aprile 2021) sono stati completati in questi giorni dall’'Impresa Edile geom. Santillo Luciano & C.' di Campobasso per un importo di 669.900 euro

Sono terminati in questi giorni i lavori di miglioramento sismico e consolidamento della scuola d’infanzia e primaria di Carbonesca (Gubbio), iniziati nell’aprile 2021.

Si tratta di un risultato importante raggiunto dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Umbria, soggetto attuatore dell’intervento finalizzato a conseguire il massimo livello di sicurezza dell’edificio, garantendone contemporaneamente la tutela dell’identità storica e culturale.

“La riconsegna della scuola al Comune di Gubbio – afferma il dirigente del Servizio Ricostruzione Pubblica dell’USR Umbria arch. Filippo Battoni – è la prova di quanto affermato recentemente dalla Presidente della Regione Umbria Donatella Tesei e dal direttore dell’USR Umbria Stefano Nodessi Proietti: il 2021 ha segnato un cambio di passo nella ricostruzione pubblica e i frutti della semplificazione ed accelerazione attuata nell’ambito delle opere pubbliche e dei beni culturali si vedranno nel corso del 2022”.

I lavori di riparazione del danno, consolidamento statico e miglioramento sismico, della scuola primaria e d’infanzia di Carbonesca sono stati eseguiti dall’associazione di imprese guidata dall’Impresa Edile geom. Santillo Luciano & C. snc di Campobasso per un importo di 669.900 euro. Il responsabile unico del procedimento dei lavori è stata l’architetto Monica Finotto (USR-Umbria) mentre il collaudo è stato fatto dall’ing. Gianluca Fagotti (USR-Umbria).

La scuola di Carbonesca è stato il primo cantiere partito in Umbria nell’ambito del ‘Programma straordinario per la riapertura delle scuole nei territori delle regioni interessate dagli eventi sismici del 2016′, di cui all’ordinanza del Commissario straordinario n. 33/2017.