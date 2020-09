Scuola Beroide, allarme genitori “rischia chiusura”. Domai sera riunione - Tuttoggi

L’allarme arriva dai genitori della scuola che, nonostante le rassicurazioni del sindaco De Augustinis, nutrono forti dubbi sulla riapertura

L’allarme arriva dai genitori della scuola dell’infanzia della frazione spoletina che, nonostante le rassicurazioni pubbliche rese in queste settimane dal sindaco Umberto De Augustinis, nutrono forti dubbi sulla riapertura dell’istituto.

Una sfiducia che, a detta dei genitori, risiederebbe (il condizionale è d’obbligo) nei documenti acquisiti in Comune. Una vicenda che, a quanto è dato sapere, sta tenendo impegnati anche alcuni consiglieri di minoranza.

Impossibile al momento sapere di quali atti siano entrati in possesso i genitori e su cosa si basa l’allarme, cioè se su aspetti finanziari, amministrativi o tecnici.

Questa la nota con l’appello a partecipare alla riunione che si terrà domani sera, venerdì 4 settembre alle 20,45 presso il Verde attrezzato di Beroide.

L’allarme dei genitori

“La scuola dell’infanzia e primaria di Beroide rischia la chiusura. Circa 100 bambine e bambini – tanti sono quelli che l’anno scorso l’hanno frequentata – e altrettante famiglie, potranno trovarsi in grave difficoltà a causa di una prolungata diversa collocazione territoriale degli edifici scolastici, inoltre il territorio di riferimento della scuola ne risentirebbe negativamente divenendo ancora più marginale. Un gruppo spontaneo di genitori, animati unicamente da spirito costruttivo, per il bene della scuola di Beroide e degli alunni, ha deciso di prendere l’iniziativa al fine rendere la problematica della scuola di Beroide chiara e comprensibile a tutti.

Alcune settimane fa, tenemmo una prima prima assemblea dei genitori – autoconvocata e informale – e in quell’occasione ci si impegnò a procedere all’acquisizione delle “carte” concernenti la scuola di Beroide, attraverso l’istituto dell’accesso civico generalizzato. Nel frattempo si è svolto anche un pubblico incontro con il Sindaco e in quella sede quest’ultimo prese impegni chiari innanzi a tutti: il rientro degli alunni nella scuola di Beroide entro dicembre 2020.

Dai documenti amministrativi in nostro possesso, a seguito del citato accesso civico, sorgono molte serie questioni che non ci rassicurano affatto circa il rispetto degli impegni assunti.

Mantenendo dunque l’obbligo preso con molti genitori vogliamo presentare a tutti i documenti che abbiamo acquisito, discuterne, ascoltare l’opinione di tutti e avanzare proposte costruttive. Sulla scorta delle ragioni sopra esposte, vista anche l’imminenza della riapertura dell’anno scolastico, abbiamo indetto un’assemblea pubblica per venerdì 4 settembre 2020, alle ore 20.45, presso il verde attrezzato di Beroide di Spoleto, sul tema: La scuola dell’infanzia e primaria di Beroide: risultanze accesso civico e prospettive reali. L’occasione sarà propizia per chiedere ed ottenere un ulteriore incontro pubblico con il Sindaco e rappresentargli quanto emergerà nell’assemblea. Vista l’importanza dell’istituzione scolastica, tutta la popolazione del territorio è invitata a partecipare. Per eventuali ulteriori info: Anna Lisa Conti 338 880 3526, Diego Quatrinelli 339 637 1116.

Date le restrizioni del momento si preannuncia che l’assemblea si terrà all’aperto, presso la pista del verde attrezzato di Beroide, con sedie opportunamente distanziate. Si prega di intervenire muniti di mascherina”.

