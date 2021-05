Scossa di terremoto di 2.7 gradi a Greccio, avvertita anche nel Ternano - Tuttoggi

La modesta scossa di terremoto nella notte in provincia di Rieti al confine con l'Umbria, avvertita anche in provincia di Terni. Nessun danno rilevato

Scossa di terremoto di modesta entità, ma distintamente avvertito dalla popolazione, nella notte in provincia di Rieti al confine con l’Umbria. Il sisma, di magnitudo 2.7, è stato registrato a Greccio ma avvertito anche in alcune zone della provincia di Terni ed in particolare nell’area di Stroncone e di Marmore – Piediluco.

La scossa, con epicentro a 8 km di profondità, è avvenuta alle 3.55 della notte tra giovedì e venerdì. Non si segnalano danni.