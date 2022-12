Scorribande di adolescenti nei centri commerciali, maxi controlli anche col cane - Tuttoggi

Controlli nei centri commerciali, fermate bande di adolescenti: segnalati atti vandalici e comportamenti pericolosi

Controlli straordinari dei carabinieri nei due principali centri commerciali del Perugino contro bande di adolescenti che si “divertono” a dar fastidio o protagonisti di atti vandalici. Ben 100 i ragazzini controllati, dopo alcune segnalazioni, a Corciano ed a Collestrada.

In vista delle festività natalizie, con i centri commerciali presi d’assalto per il tradizionale shopping natalizio, infatti, i militari dell’Arma delle stazioni di Corciano e Ponte San Giovanni, dell’Aliquota di Primo Intervento e dei Carabinieri Cinofili di Firenze, hanno proceduto ad un controllo presso i due centri commerciali più frequentati della città, soprattutto per monitorare i gruppi di ragazzi che nel fine settimana sono soliti darsi appuntamento lì e che spesso sono soliti organizzare piccole scorribande.