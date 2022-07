Scopriamo Di Serio, l’ultima scommessa del Ds Giannitti

Il giovane attaccante già lo scorso gennaio stava per approdare in prestito al Perugia, che ora lo ha acquistato a titolo definitivo

Già lo scorso gennaio Giannitti avrebbe voluto portare Giuseppe Di Serio a Perugia, per contribuire alla volata playoff. Il ragazzo (ha compiuto 21 anni il 20 luglio), allora di proprietà del Benevento, con cui aveva esordito in Serie A nel derby contro il Napoli, era stato però mandato in prestito a Pordenone, dove avrebbe avuto più spazio rispetto a Perugia, dove ad affiancare l’ariete De Luca, c’erano il nuovo arrivato Olivieri e il brasiliano Matos.

Con i ramarri Di Serio ha disputato 13 partite, siglando 2 reti. Ma Giannitti ha continuato a seguirlo, tanto da acquistarlo a titolo definitivo dal Benevento, una volta avuto il via libera dal presidente Santopadre e l’assenso tecnico di mister Castori. L’attaccante trentino ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2025.