Scontro tra due furgoni in galleria sulla Perugia-Ancona | Tre feriti, intervenuto elisoccorso - Tuttoggi.info

L'incidente tra Gualdo Tadino e Fossato di Vico (direzione Ancona) si sarebbe trattato di un tamponamento | Il ferito più grave trasportato in codice rosso a Perugia

Brutto incidente oggi pomeriggio (18 marzo) all’interno di una galleria lungo la Perugia-Ancona, tra Gualdo Tadino e Fossato di Vico.

A scontrarsi, sembra a causa di un tamponamento, sono stati due furgoni (entrambi diretti verso Ancona). Tre i feriti, di cui due 50enni (un uomo e una donna) della zona, – entrambi portati all’ospedale di Branca in codice giallo da due ambulanze del 118 – e un 63enne marchigiano, il più grave, per il quale è stato necessario il trasporto in elisoccorso (codice rosso) al Santa Maria della Misericordia di Perugia.

Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco di Gaifana, carabinieri, Polizia locale di Gualdo Tadino – che ha fatto i dovuti accertamenti per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente – e personale di Anas. La strada è stata riaperta al traffico circa tre ore dopo, poco prima delle 17.