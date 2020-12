Scontro tra due auto, una finisce nel giardino di casa. E’ di due feriti lievi il bilancio dell’incidente che si è verificato questa mattina in via Quintina a Ponte San Giovanni.

Lo scontro, per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine, è avvenuto tra un Suv Ford e una Fiat 500. Il Suv ha superato il marciapiede ed è finito nel giardino di un’abitazione, fortunatamente senza investire nessun passante.

Gli occupanti delle due vetture, lievemente feriti, sono stati soccorsi dal personale del 118.

I mezzi sono stati rimossi dai vigili del fuoco. Durante le operazioni di soccorso la via è rimasta chiusa al traffico.