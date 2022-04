Scontro tra auto all'incrocio, due feriti, uno estratto da lamiere - Tuttoggi

Il frontale-laterale è avvenuto intorno alle 11 in via di Porta Romana, all'incrocio con via Cinque Colli (Gubbio), entrambi i conducenti sono finiti in ospedale

Scontro frontale-laterale, questa mattina (30 aprile), intorno alle 11, in via di Porta Romana, all’incrocio con via Cinque Colli (Gubbio).

L’incidente è stato talmente violento che uno dei conducenti – quello della Fiat Panda – è stato estratto dalla vettura con l’aiuto dei vigili del fuoco.