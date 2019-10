Scontro sulla Flaminia, auto si ribalta | Conducente estratta dai vigili del fuoco

Incidente sulla via Flaminia, questa mattina, tra Scheggia e Villa Col dei Canali (km 208+800), frazione di Costacciaro. Una Fiat Panda, per cause ancora in corso di accertamento, ha urtato una Opel Meriva e si è ribaltata su un fianco. La signora alla guida è rimasta incastrata all’interno della vettura fino all’arrivo dei vigili del fuoco, che l’hanno poi estratta dalla lamiere. Sul posto anche 118 e forze dell’ordine. Sul posto anche le forze dell’ordine.

