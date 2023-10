L'incidente nella serata di venerdì all'uscita di San Faustino a Perugia

Due persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in condizioni gravi, ma non sarebbero in pericolo di vita, a seguito di uno scontro frontale che si è verificato nella serata di venerdì all’uscita di San Faustino a Perugia.

La dinamica dell’incidente è al vaglio della polizia municipale. I feriti sono stati soccorsi dai vigili del fuoco e dal 118.