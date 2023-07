Scontro fra due auto, un ferito grave portato in ospedale con elisoccorso - Tuttoggi.info

L'incidente è avvenuto lungo la strada provinciale 205 di Mocaiana, nel Comune di Gubbio

Brutto incidente stradale, nel pomeriggio odierno (10 luglio), lungo la strada provinciale 205 di Mocaiana, nel Comune di Gubbio.

Due le vetture coinvolte in uno scontro ancora non del tutto chiaro nella dinamica. Uno dei due conducenti sarebbe in gravi condizioni, tanto da essere stato è stato portato via dall’elisoccorso del 118 e trasportato all’ospedale di Perugia.

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco di Gubbio, forze dell’ordine e un’autoambulanza. La notizia è in aggiornamento.