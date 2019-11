Scontro ad Annifo, è gravissimo

share

E’ stato trasportato in elicottero all’ospedale di Perugia, in codice rosso, la persona rimasta coinvolta nello scontro avvenuto intorno alle 12 ad Annifo, lungo la strada provinciale 440. Per cause che sono in corso di accertamento da parte dei carabinieri, una Ford Mondeo e una Opel Zafita si sono scontrate frontalmente.

L’impatto è stato particolarmente violento. Uno dei due conducenti ha riportato gravi traumi alla testa e al busto.

A soccorrere il ferito i sanitari del 118 di Nocera Umbra ed i vigili del fuoco di Foligno.

Constata la gravità delle sue condizioni, è stato deciso di far intervenire l’elisoccorso da Fabriano, per trasportare il ferito all’ospedale Santa Maria della Misericordia di Perugia.

share

Stampa