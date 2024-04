Scomparso uomo di 76 anni, si alza in volo il Drago 53 da Ciampino - Aggiornamenti - Tuttoggi.info

Vigili del Fuoco in azione per un uomo con problemi di salute scomparso da Itieli, frazione di Narni. Ricerche in corso in tutta la zona

Aggiornamento ore 17.25 – “È stato ritrovato l’uomo scomparso qualche ora fa in zona Itieli – ad annunciarlo il sindaco di Narni, Lorenzo Lucarelli – L’uomo di 75 anni è in buone condizioni fisiche, si trovava in stato confusionale lungo la Strada che da Santa Lucia porta a Sant’Urbano – continua il sindaco – Ringrazio la prefettura, le Forze dell’ordine, i vigili del Fuoco ed i gruppi di protezione civile intervenuti. Un grande lavoro di squadra”.

Dal primo pomeriggio una squadra dei Vigili del Fuoco della sede centrale di Terni sta intervenendo presso la frazione di Itieli, nel comune di Narni, per la ricerca di una persona. Un uomo di 76 anni con problemi di salute, abitante nella frazione, si è allontanato da casa a piedi senza cellulare. I familiari, conoscendo lo stato di salute, hanno dato immediatamente l’allarme allertando i Carabinieri i quali hanno chiesto l’intervento. dei caschi rossi. Sul posto stanno intervenendo 5 persone, il personale specializzato TAS (Topografia Applicata al Soccorso) con l’ausilio di cartografie e il funzionario di guardia per il coordinamento dei soccorsi. Da pochi minuti sta operando in zona anche l’elicottero Drago 53 del nucleo elicotteristi di Roma Ciampino per una ricognizione dall’alto.