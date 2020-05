Scomparso in Friuli da oltre 3 giorni 40enne di Gubbio, per ora trovata solo auto - Tuttoggi

E’ scomparso ormai da tre giorni, sulle alture del Piancavallo (Friuli Venezia Giulia), un 40enne di Gubbio (P.F. le sue iniziali) domiciliato a Pordenone.

Nell’auto trovato il cellulare

Le ricerche dell’uomo, di cui da oltre 72 ore non si hanno più notizie, sono scattate ieri pomeriggio (lunedì 25 maggio), non appena i carabinieri hanno ritrovato la sua auto a Roncjade (Comune di Aviano). All’interno del mezzo vi era anche il cellulare dello scomparso: non si potrà quindi procedere neanche ad una sua eventuale geolocalizzazione.



Vasto spiegamento di forze

Da due giorni, dunque, sulla zona stanno lavorando alle ricerche una quindicina di tecnici, divisi in sette squadre, in perlustrazione sui sentieri, oltre ad un’unità cinofila e una unità cinofila molecolare del Trentino. In volo anche due elicotteri, quello della Protezione Civile e quello dei Vigili del Fuoco. Alle 11 di questa mattina (martedì 26 maggio) non è ancora stata trovata nessuna traccia.



Descrizione dello scomparso

P.F. è quello in foto: è alto 1,75 cm, capelli e barba mori, sugli 80 kg di peso: al momento della scomparsa indossava uno zaino nero. Chi lo avesse incontrato o notato sabato o domenica in zona Piancavallo può fornire elementi utili per le ricerche in corso.