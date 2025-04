Scomparso da 48 ore, ancora nessuna traccia di Ever Zambelli | Domenica il messaggio "Non torno per cena" - Tuttoggi.info

Sono ormai passate 48 ore dalla scomparsa di Ever Zambelli, 39enne originario di El Salvador e residente ad Umbertide, di cui non si hanno più notizie da domenica sera (13 aprile).

L’uomo si è allontanato da una struttura protetta nella zona tra Pierantonio e Umbertide, zona setacciata per ben 24 ore dalle autorità. Intorno alle 14.40 di domenica aveva inviato un messaggio per avvisare le persone con cui vive che non avrebbe fatto ritorno per cena. Purtroppo non ha con sé neanche i farmaci necessari per la sua terapia quotidiana.

Le ricerche sono state avviate proprio ieri pomeriggio (14 aprile) dai vigili del fuoco di Perugia, impegnati sul campo con un imponente dispiegamento di forze: l’Unità di Comando Locale (Ucl) per il coordinamento delle operazioni, squadre Tas (Topografia Applicata al Soccorso), il nucleo Sapr con droni e le unità cinofile.

Le operazioni, come detto, si sono inizialmente concentrate nell’area umbertidese e poi spostate nella zona della stazione Sant’Anna di Perugia, dove l’uomo è stato ripreso dalle telecamere delle scale mobili alle 20.30 di domenica 13 aprile (6 ore circa dopo essere sparito). Nelle scorse ore il centro storico di Perugia e le sue immediate vicinanze sono infatti diventate l’epicentro delle ricerche.

Intanto sui social continuano a moltiplicarsi gli appelli di amici, conoscenti e cittadini, che chiedono massima condivisione e collaborazione. Alcuni testimoni riferiscono di averlo visto domenica mattina (qualche ora prima della scomparsa) proprio ad Umbertide, vestito in modo elegante (entrambe le segnalazioni confermano questo dettaglio), mentre quando ha lasciato la struttura protetta – dopo le 14.40 – avrebbe avuto un giacchetto blu scuro, jeans e una maglietta a maniche corte blu. Il telefono dell’uomo risulta ancora irraggiungibile.

Le autorità chiedono a chiunque abbia informazioni, anche minime, di segnalarle senza esitazione. Ogni dettaglio può essere fondamentale per riportare Ever a casa sano e salvo.