Scomparsa Maria Licia, nessuna traccia da oltre 36 ore | Non si trova neanche l’auto

Non si hanno più sue notizie da oltre 36 ore. Cresce l’angoscia per l’89enne ex professoressa Maria Licia Batelli, scomparsa dal pomeriggio di venerdì 1 marzo a Titta, frazione di Città di Castello dove è stata vista per l’ultima volta. Continuano anche questa mattina (domenica 3 marzo), incessanti, le ricerche della donna da parte delle forze dell’ordine e della Protezione civile, a cui si sono uniti tantissimi volontari tifernati coordinati proprio da quest’ultima.

Non c’è traccia di Maria Licia ma nemmeno della sua auto, una Peugeot 307 grigia, targata CK361JH, con cui era uscita quel giorno per andare a messa. Chiunque avesse notizie o avvisti la signora può chiamare il numero 0758554077 oppure 0758554686.

