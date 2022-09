Scomparsa Gabriele Donati, i funerali a San Pietro il 22 settembre - Tuttoggi

Donati è tragicamente scomparso per un improvviso malore, lo scorso 16 settembre, mentre passeggiava sulla "Corta" di Monteluco.

Si terranno domani, giovedì 22 settembre alle ore 16 presso la chiesa di San Pietro, i funerali di Gabriele Donati, tragicamente scomparso per un improvviso malore, lo scorso 16 settembre, mentre passeggiava con la propria fidanzata sulla “Corta” di Monteluco.

Gabriele Donati era molto noto e benvoluto in città, soprattutto per la sua attività di attrezzista-macchinista stagionale presso il Teatro Lirico Sperimentale, per la sua grande passione per le arti marziali che insegnava presso alcune strutture sportive spoletine e le sue straordinarie doti di fotografo. Una persona generosa e disponibile, strappata improvvisamente agli affetti dei propri cari a solo 40 anni.