Colto da malore a Monteluco, muore giovane di Spoleto - Tuttoggi

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi nella zona di Monteluco, dove un giovane è stato stroncato da un malore. Sul posto 118 e carabinieri

Tragedia nel primo pomeriggio di oggi nella zona di Monteluco, dove un giovane di circa quarant’anni è morto, sembra stroncato da un malore improvviso.

Il ragazzo, di Spoleto, si trovava nella montagna spoletina insieme alla propria compagna. La giovane lo avrebbe perso di vista per un po’ ed avrebbe iniziato a cercarlo, trovandolo poco dopo esanime. Immediatamente è scattata la richiesta di aiuto al 118, ma all’arrivo del personale sanitario sul posto per lo spoletino non c’era ormai nulla da fare.