Scomparsa di Asia, appello a 'Chi l'ha visto?' | Comunità " Segnalazione immediata" - Tuttoggi.info

La scomparsa di Asia la ragazza di 21 anni che intorno alle 18 di domenica 10 agosto si è allontanata dalla Comunità Incontro di Amelia, dove si trovava ospite, arriva anche al programma ‘Chi l’ha visto?’. Nel frattempo fonti della Comunità Incontro fanno sapere che, pur non rilasciando dichiarazioni in questa fase, “in tempo reale abbiamo avvertito le forze dell’ordine della scomparsa della ragazza. Siamo vicini alla famiglia e ci auguriamo quanto prima si risolva tutto con il ritrovamento della ragazza”.

Comunità Incontro: non c’è stata perdita di tempo

Ora il compito è delle forze dell’ordine. “Noi abbiamo fornito un’accoglienza temporanea alla ragazza fino alla scomparsa. La segnalazione è stata immediata, non c’è stata perdita di tempo nel dare l’allarme, tutto è stato fatto in tempo reale in sinergia con i servizi sociali e le forze dell’ordine. Come d’altronde per tutti i nostri ospiti”. Fonti interne della Comunità ci tengono a sottolineare che l’allarme è stato dato in tempo reale.

Chi l’ha visto? per Asia

La madre della giovane ha segnalato la scomparsa anche a ‘Chi l’ha visto?’ la sua scheda è in evidenza sul sito online della nota trasmissione tv.