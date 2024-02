Scompare dalla Rsa, anziano ritrovato dopo 4 ore - Tuttoggi.info

Il 79enne è stato individuato dai carabinieri nella zona di San Maiano in buono stato di salute

Si era allontanato da una residenza per anziani di Città di Castello, gettando nel panico operatori e familiari.

L’allarme è scattato verso le 16 di ieri (28 febbraio), quando il personale della struttura ha contattato i carabinieri per la scomparsa di un loro ospite 79enne.

L’attenzione alle ricerche è stata massima, anche per le condizioni di salute dell’uomo, probabilmente allontanatosi in stato confusionale dalla Rsa. I militari, seguendo le disposizioni del protocollo provinciale per la ricerca di persone scomparse, hanno setacciato varie zone e focalizzandosi anche sulle utenze telefoniche nella disponibilità dell’anziano.

Proprio grazie ad una di queste – localizzata a sud di Città di Castello nella frazione di San Maiano – è stato rintracciato dai carabinieri poco prima delle 18, provato ma in buono stato di salute. L’anziano è stato quindi riaffidato ai responsabili della residenza per anziani.