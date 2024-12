Sciatore si perde nella nebbia e rimane bloccato sul Serrasanta - Tuttoggi.info

Intervento dei vigili del fuoco, questa mattina (21 dicembte) sul monte Serrasanta di Gualdo Tadino, dove uno sciatore alpinista era rimasto bloccato in alta quota a causa della fitta nebbia.

I pompieri, non senza difficoltà anche per l’abbondante nevicata, sono riusciti a raggiungere l’Eremo di Serrasanta (a 1348 metri di altezza), luogo in cui lo sciatore si era fermato, impossibilitato a riprendere il percorso per la scarsa visibilità.

L’uomo, in buone condizioni, è stato poi riaccompagnato nei pressi della sua auto. All’operazione hanno preso parte anche i carabinieri, forestali e Soccorso Alpino e Speleologico dell’Umbria).