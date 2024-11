Schianto a Trevi, la storia di Ilaria e Walter e la Flaminia da incubo

E’ una strada da incubo la Flaminia vecchia, che costeggia Trevi e si incunea nella valle umbra. Una strada killer, che ha già mietuto diverse vittime. Questa volta le vittime sono due giovani, nel pieno degli anni e delle speranze di una vita migliore. A settembre 2023 un altro incidente, praticamente sullo stesso tratto: una coppia investita da un autocarro.

Il lutto per le vittime

La cittadina di Trevi è sconvolta per la tragedia. Gli stessi livelli istituzionali esprimono solo costernazione e dolore per un episodio che è una tragedia. Ilaria Santomassimo, 30 anni, era arrivata in Umbria dal sud, in cerca di futuro. Si era trasferita a Trevi da poco, poco distante da quel tratto di strada teatro della collisione.

Le indagini dei carabinieri

Conosciutissimo anche Walter Bevilacqua, da poco rientrato in Italia, dopo aver vissuto per molto tempo all’estero. Due esistenze che si sono incrociate a Trevi. Le due auto su cui viaggiavano sono state sequestrate. I Carabinieri di Foligno indagano. L’autorità dovrà decidere se effettuare l’autopsia.