Si schianta contro guardrail lungo la variante, tre le vetture coinvolte - Tuttoggi.info

Dopo il primo incidente ci sarebbe stato un tamponamento tra altre due auto, tutti i conducenti sono rimasti feriti in modo lieve

Ennesimo incidente, oggi pomeriggio (4 agosto) lungo la variante della Pian d’Assino, poco prima dell’uscita Scheggia.

Intorno alle 17 una prima auto – in direzione Branca – si sarebbe schiantata contro il guardrail, forse anche a causa della pioggia sull’asfalto. Altre due si sarebbero invece tamponate per evitare lo scontro contro la vettura già incidentata.

Fortunatamente tutti i conducenti avrebbero riportato solo ferite lievi, portati in ospedale per accertamenti. Sul posto sono arrivati Polizia locale, vigili del fuoco e 118. La strada è stata chiusa per almeno mezzora e poi subito riaperta