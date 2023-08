Schiaccia con l'auto il piede della ex compagna e si dà alla fuga, denunciato 48enne - Tuttoggi.info

I rapporti tra i due si erano incrinati subito dopo la fine della loro relazione, soprattutto per la gestione della figlia in comune | Alla donna sono state diagnosticate lesioni guaribili in 30 giorni

Ha investito con l’auto l’ex compagna per poi allontanarsi senza prestarle il minimo soccorso. Succede a Città di Castello, dove il 48enne alla guida della vettura è stato denunciato.

Secondo quanto riportato dalla donna – a cui sono state diagnosticate lesioni guaribili in 30 giorni (refertate dal pronto soccorso tifernate) – i rapporti con l’ex compagno si erano incrinati subito dopo la fine della loro relazione, soprattutto per la gestione della figlia in comune.

La vittima, nello specifico ha riferito che, nel corso dell’ultimo incontro con l’uomo – dopo averle affidato la minore – le era stato schiacciato il piede con uno pneumatico. La Polizia di Stato, ricostruita la vicenda, ha deferito l’uomo all’Autorità Giudiziaria per il reato di lesioni personali e omissione di soccorso.