Scheggino torna ad essere il Borgo di Babbo Natale, il programma

La terza edizione del Borgo di Babbo Natale si terrà il 4 e 5 dicembre 2021, ci sarà anche la casa di Pinocchio. Il programma

Scheggino torna a trasformarsi nel Borgo di Babbo Natale. La terza edizione dell’iniziativa si terrà il 4 e 5 dicembre 2021. A promuoverla la Pro loco di Scheggino e l’associazione Il Giardino di Matisse, con il patrocinio del Comune di Scheggino.

In programma tante attività rivolte soprattutto ai più piccoli ma non solo. Ci saranno la casa di Babbo Natale, l’ufficio postale, il laboratorio degli Elfi, la slitta di Babbo Natale, le gustosità natalizie. E ancora: la banda e gli zampognari ed il trenino per effettuare il tour del borgo e del bosco incantato.

In questa edizione ci saranno anche alcune novità: Scheggino ospiterà pure la casa di Pinocchio, con il borgo che sarà animato anche dai personaggi della favola. In programma, poi, alle ore 16 del sabato lo spettacolo teatrale “Pinocchio” a cura di Vergana, mentre la domenica alla stessa ora concerto del coro natalizio dell’associazione Bisse.

Le attività si svolgeranno all’aperto con ingresso gratuito e senza obbligo di green pass. Quest’ultimo sarà richiesto solo nei luoghi al chiuso e con ingresso contingentato.