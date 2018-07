“Scheggino Donna” fa centro, successo per la due giorni | Video e maxi photogallery

Donne coraggiose, straordinarie, capaci di salvare un paese come di far approvare una legge sulle quote rosa, di affermarsi nell’arte e nelle professioni, ma anche di conciliare tutto con la famiglia. È a loro che Scheggino ha dedicato un intero fine settimana – racchiuso nel cartellone “Scheggino Donna” – partendo da un evento storico, avvenuto il 23 luglio 1522 nel borgo sulle rive del fiume Nera, per guardare anche alle donne di oggi, ai loro successi.

Sono stati due giorni ricchi di iniziative, che hanno visto la perla della Valnerina piena di visitatori e turisti, con grande apprezzamento per le varie attività, a partire proprio dalla rievocazione storica di sabato sera. Un’iniziativa che tra figuranti, quadri viventi ed un sapiente spettacolo di luci, proiezioni e suoni ha trasformato Scheggino, rendendo il paese, se possibile, ancora più bello. Attraverso la rievocazione storica i tantissimi presenti hanno potuto rivivere quanto avvenuto oltre cinque secoli fa, quando le donne difesero il borgo dall’assedio dei comuni vicini.

Sinergia tra territori

“Scheggino Donna” è stato però anche molto altro. Ci sono stati spettacoli e musica, mostre, una interessante tavola rotonda, un dolce dedicato alle donne, degustazioni di pizza al tartufo e la mostra mercato di eccellenze artigianali e gastronomiche. “Abbiamo vissuto due giorni intensi, in cui abbiamo avuto il piacere di ospitare donne straordinarie, che ci hanno raccontato la loro storia di vita, fatta di forza, determinazione e coraggio. Lo stesso coraggio che hanno avuto le donne di Scheggino di quel famoso 23 luglio 1522” ha osservato il sindaco Paola Agabiti.

A rendere possibile l’evento è stata la collaborazione di vari enti ed associazioni. A coadiuvare il Comune di Scheggino è stata in primis la locale Pro loco (Pietro, Elisabetta, Enzo, Francesco e Sabrina in special modo), ma anche le Pro loco di Sant’Anatolia di Narco e Ferentillo e l’associazione Le Rocche raccontano. “È stato un bellissimo momento di collaborazione tra la comunità schegginese e quelle limitrofe” commenta il primo cittadino, che vuole ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita della manifestazione, in primis appunto i tanti volontari ed i dipendenti comunali, in particolar modo Arianna e Stefania oltre a Paola Picilli di Fluendo.

Il premio “Scheggino Donna”

“In questa manifestazione, nel nostro piccolo – racconta il sindaco Agabiti – abbiamo voluto celebrare e rappresentare l’universo femminile che tanta parte ha avuto e ancora ha nel borgo di Scheggino, ma anche più in generale all’interno della società. In particolare abbiamo voluto esaltare e far conoscere i talenti delle donne, i loro saperi spesso nascosti e silenziosi, eppure straordinari. Da qui anche l’idea di assegnare un premio, ‘Scheggino Donna’, valorizzando le capacità di tante donne che si sono distinte in varie discipline, dallo sport all’impresa, dalla cultura alla comunicazione”.

Riconoscimento che sabato pomeriggio, al termine della tavola rotonda, è stato assegnato all’onorevole Lella Golfo, ‘madre’ della legge sulle quote di genere, nei consigli di amministrazione e nei collegi sindacali delle società quotate e partecipate delle pubbliche amministrazioni, alla giornalista Rai Vittoriana Abate, alla maratoneta Franca Fiacconi, alla sondaggista Alessandra Ghisleri, all’imprenditrice Arianna Verucci, all’economista Paola Tommasi ed a Simona Clivia Zucchett, attiva promotrice dei diritti civili. Tra il pubblico del pomeriggio c’erano diverse rappresentanti della Fondazione Marisa Bellisario, presieduta appunto da Lella Golfo, nata appunto per promuovere la parità di genere. Presenti anche diverse rappresentanti della Fidapa, la federazione italiana arte donne e mestieri. Con il coraggio delle donne che è stato il leit motiv della tavola rotonda.

La voce di Silvia Salemi e tante iniziative

Di coraggio delle donne ha parlato anche la cantante Silvia Salemi, la cui performance ha rappresentato il momento centrale della domenica. Tra le domande della giornalista Chiara Magna e le sue canzoni, Silvia Salemi ha ripercorso la sua vita, a partire dall’infanzia in un paese della Sicilia segnata dalla morte della sorella maggiore (racconta nel libro “La voce nel cassetto”). Poi Castrocaro, il Festival di Sanremo, il successo, la nascita delle figlie e la pausa dal mondo dello spettacolo, fino al nuovo programma televisivo di cui è conduttrice, “Super music store”, in onda dal 23 luglio ogni sera su La5. Sul palco la cantante ha interpretato i suoi successi ma anche le canzoni più recenti, da “Nel cuore delle donne” a “Pathos”, da “Credo” a “Stai con me stanotte”, da “Odiami perché” all’amatissima “A casa di Luca”.

Il programma di “Scheggino Donna”, però, prevede anche alcune iniziative ancora in corso. Come la mostra “Se le donne abbassassero le braccia il cielo cadrebbe” di Maura Coltorti, ospitata al Piccolo teatro fino al 7 ottobre, con ingresso libero. Aperta fino al 4 novembre, invece, la mostra “I Capolavori del 300. Il cantiere di Giotto, Spoleto e l’Appennino” (allo Spazio Arte Valcasana), una delle sedi del grande percorso espositivo insieme a Montefalco, Trevi e Spoleto. L’arte è stata protagonista a Scheggino anche con l’installazione “Transito” di Silvia Giani.

Ad incuriosire i presenti, sabato pomeriggio, è stata la performance di danza guidata da Carole Magnini “Ninfe – watersteps”, prima lungo il fiume Nera e poi un tutt’uno con la fontana di piazza Carlo Urbani. Apprezzato anche il duo arpa e pianoforte composto da Mohan Testi ed Eleonora Pampaglini con le loro “Note di seta”. Ha conquistato invece il pubblico di Valcasana la domenica il cabaret “Duemodé” di Ancilla Oggioni e Beatrice Beltrami, che ha fatto il pieno di risate ed applausi in uno scenario naturalistico unico. Lo stesso sfondo che più tardi ha ospitato la sfilata di moda di Alessandra Damiano, a cura di Tosca Guarino. Sempre a Valcasana, durante il fine settimana, si è tenuta un’edizione speciale della mostra mercato La Quarta di Scheggino, l’appuntamento mensile con i prodotti gastronomici ed artigianali di eccellenza frutto dell’impegno di Elisabetta e Maurizio. Da citare, infine, le degustazioni gratuite delle prelibatezze realizzate dall’Antico forno Argenti di Ferentillo: la pizza al tartufo (ne sono state sfornate ben 50) ed il dolce “Rosa tartufo”, una base al cioccolato con una delicatissima mousse di ricotta e tartufo nero.

Il 31 agosto spazio al grande jazz

Insomma, la prima edizione di “Scheggino Donna” è stato un successo sotto tutti i punti di vista. Ma non sarà l’unico appuntamento dell’estate per la perla della Valnerina, che già quotidianamente offre tante attività (da quelle sportive al buon cibo, dall’arte alla natura). Per il 31 agosto è infatti già in programma un grande concerto jazz, sotto la direzione artistica di Paolo Fresu e l’egida del ministero dei Beni culturali. Ma non mancherà anche un’altra sorpresa.

