Scappa dai domiciliari per perseguitare la ex, portato in carcere

Il provvedimento del Tribunale di Perugia nei confronti si un cittadino albanese | Violenze e minacce nei confronti della donna duravano da anni

Ai domiciliari, continua a perseguitare la sua ex compagna: portato in carcere a Capanne. L’ordine di custodia cautelare in carcere è stato emesso dalla Sezione Penale del Tribunale di Perugia, revocando la misura della detenzione domiciliare a carico di un cittadino extracomunitario di origini albanesi, classe 1991.

Un aggravamento della misura legato alla reiterazione delle condotte moleste del soggetto a carico della sua ex compagna, una donna italiana classe 1981.

Per anni la povera donna subiva le angherie dell’uomo il quale, sia durante la relazione in essere, sia dopo l’interruzione di quest’ultima, non lesinava comportamenti violenti verbali e fisici e danneggiamenti ad oggetti di proprietà della vittima.

L’uomo, ad un controllo effettuato dalla Squadra Volante, risultava al di fuori del proprio domicilio, eletto come luogo degli arresti domiciliari.

Il soggetto, una volta localizzato veniva prelevato presso la propria abitazione ed effettuate le procedure di rito, veniva accompagnato dagli agenti della Squadra Volante, presso la Casa Circondariale di Perugia Capanne.