Scambia tecnici Enel per ladri e spara col fucile da caccia, denunciato

share

Ha visto quel furgone parcheggiato, di notte, sotto casa sua ed ha pensato ad una banda di ladri. Così ha imbracciato il fucile da caccia ed ha sparato verso il mezzo che stava ripartendo. Peccato però che non si trattava di ladri, ma di tecnici dell’Enel che erano intervenuti per un guasto alla rete elettrica.

Il fatto è accaduto nella zona di Todi ed a renderlo noto è stato oggi il Corriere dell’Umbria. Secondo quanto ricostruito, i tecnici – mentre ripartivano con il furgone dopo l’intervento – avevano sentito un rumore sordo, senza però rendersi conto dell’accaduto. Soltanto una volta rientrati si sono accorti della presenza di un foro nel retro del furgone. E così la mattina seguente hanno sporto denuncia ai carabinieri. I quali in poco tempo hanno ricostruito l’accaduto, individuando il presunto autore del colpo sparato.

Ascoltato dai militari dell’Arma, l’uomo – che detiene regolarmente un fucile da caccia – ha raccontato di aver pensato che a bordo del furgone ci fossero dei ladri e per questo ha sparato contro di esso. Per lui ora è scattata una denuncia per tentato omicidio.

share

Stampa