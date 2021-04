Sbatte contro auto in sosta lungo la Valnerina, ferita una donna - Tuttoggi

Violento incidente stradale nella mattinata di sabato 3 aprile lungo la strada regionale 209 Valnerina tra Terni e Arrone

Violento incidente stradale nella mattinata di sabato 3 aprile lungo la strada regionale 209 Valnerina. Secondo quanto ricostruito, una donna alla guida di una Wolkswagen ha perso il controllo del mezzo finendo contro un’auto in sosta. L’impatto è stato molto forte, tanto da spostare anche il veicolo parcheggiato lungo la strada e senza nessuno a bordo.

Ferita la donna alla guida dell’auto, trasportata in ospedale per accertamenti. Non sarebbe fortunatamente grave.

L’incidente è avvenuto lungo la Valnerina tra Terni e Arrone. Sul posto, oltre alle forze dell’ordine ed al 118, sono intervenuti anche i vigili del fuoco ternani.