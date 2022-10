Sbanda con la moto tra Norcia e Castelluccio, muore 67enne - Tuttoggi

Tragedia a Norcia lungo la Tre Valli domenica pomeriggio, morto motociclista che viaggiava insieme ad un gruppo di amici

Tragedia della strada domenica pomeriggio a Norcia, quando un uomo è morto in un incidente stradale con la sua moto. Si tratta di un 67enne della zona di Macerata, che stava percorrendo la Tre Valli in direzione di Castelluccio e delle Marche insieme ad un gruppo di altri motociclisti.

L’incidente è avvenuto a metà pomeriggio: il centauro aveva da poco imboccato da Norcia la strada verso Forca Canapine, quando in prossimità di una curva ha perso il controllo della moto. Avrebbe poi impattato prima contro il guardrail e poi contro un albero. Un terribile incidente che non gli ha lasciato scampo: all’arrivo dei soccorritori sul posto, chiamati dagli amici che con lui stavano facendo un’escursione domenicale, per il 67enne non c’era purtroppo più nulla da fare.