Sassovivo, la Pontificia Università Gregoriana presenta "Oltre le Carte II"

Sarà presentato mercoledì 17, alle 16.30, in diretta sul canale YouTube della Pontificia Università Gregoriana il volume Oltre le Carte II. L’abbazia di S. Croce di Sassovivo presso Foligno e la sua realtà materiale a cura di Lia Barelli, Maria Romana Picuti, Michele Asciutti e Roberta Taddei (Fabrizio Fabbri editore 2019), promossa dalla Pontificia Università Gregoriana. L’evento si svolge dopo il rinvio per Covid. Potranno essere rivolte domande ai relatori durante la diretta tramite un’email dedicata, già attiva, gestita dai moderatori: oltrelecarte2@unigre.it

Il programma dell’evento

Dopo i saluti del Dott. Ottavio Bucarelli, Pro Direttore del Dipartimento dei Beni Culturali della Chiesa, Pontificia Università Gregoriana, del Prof. Alessandro Viscogliosi, Direttore della Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio, Sapienza Università di Roma e dell’Avv. Decio Barili, Assessore alla Cultura del Comune di Foligno, gli interventi del Prof. Giovanni Carbonara, Sapienza Università di Roma, e della Dott.ssa Nicoletta Bernacchio, Pontificia Università Gregoriana, illustreranno la rilevanza scientifica dei contributi contenuti nel volume, seconda pubblicazione della collana editoriale I Quaderni di Sassovivo Storia Arte Archeologia, che raccoglie i risultati delle indagini archeologiche e degli studi relativi alle campagne 2015-2017 condotte presso l’abbazia di S,Croce di Sassovivo (Foligno). Seguirà una tavola rotonda cui parteciperanno gli autori. L’incontro verrà moderato dalla Dott,ssa Cecilia Proverbio, Pontificia Università Gregoriana.

Progetti di ricerca per Sassovivo

Dal 2015 il Dipartimento dei Beni Culturali della Chiesa della Pontificia Università Gregoriana partecipa al progetto di ricerca Sassovivo, tutt’ora in corso, promosso dalla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio Sapienza Università di Roma in collaborazione con la Diocesi di Foligno, il Comune di Foligno e l’Associazione Amici dell’Abbazia di Sassovivo, volto a studiare il complesso monastico in modo approfondito avvalendosi di tecnologie all’avanguardia e di un approccio metodologico multidisciplinare di tipo specialistico che integra diverse competenze quali archeologia, storia dell’arte, rilievo, restauro architettonico, antropologia fisica, paleobotanica, geologia, storia dell’architettura e dell’urbanistica. Chi fosse interessato all’acquisto del volume può farne richiesta inviando una mail a abbaziadisassovivo@libero.it.