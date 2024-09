"Sassolini": anche a Terni sbarca la caccia ai sassi colorati - Tuttoggi.info

Sono stati trovati, a Terni e a Narni, i primi “sassolini”. La moda della caccia ai sassi dipinti è arrivata anche in Umbria. Chi li trova, generalmente, pubblica una foto sul gruppo Facebook “Sassolini”. “Dipingi dei sassolini, scrivi il CAP della tua città e lascialo da qualche parte; se trovi un sassolino in giro – si legge nel gruppo – fagli una foto e condividilo con noi”.

A Terni, nei giorni scorsi, è stato recuperato, e pubblicato, un sasso con Minnie e Topolino su un lato; sull’altro la scritta “Se mi vuoi sono tuo. Metti una mia foto sul gruppo Facebook “Sassolini”. Il 9 settembre scorso, invece, un ciottolo con la scritta “Verrò con te ovunque vorrai”: la signora che lo ha rinvenuto ha già annunciato di volerlo lasciare in giro per l’Italia per regalare un sorriso ad altre persone.

Il Parco dei Pini di Narni scalo, dove alcuni bambini hanno nascosto una ventina di “sassolini”, sembra essere la zona migliore per la caccia ai sassi colorati.