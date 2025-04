Neopatentata esce di strada, aveva bevuto: denuncia e auto sequestrata

Aveva un tasso alcolemico 4 volte superiore al limite di legge la 20enne neopatentata che la scorsa notte, in località Segheria a Orvieto, è uscita di strada, andando a sbattere contro un’auto in sosta.

I Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Orvieto hanno denunciato per guida in stato di ebbrezza una 20enne neopatentata. La giovane, nella notte tra venerdì e sabato scorsi, mentre si trovava alla guida di un’utilitaria, in loc. Segheria ne ha perso il controllo ed è andata a collidere contro alcune auto in sosta.

Rimasta illesa e sottoposta ad accertamenti sulle condizioni psico-fisiche da parte dei carabinieri dell’aliquota radiomobile della Compagnia di Orvieto, la ragazza è risultata positiva all’alcol test. Per i neopatentati il tasso alcolemico deve essere sempre pari a zero. Secondo la legge vigente, nei primi tre anni dal conseguimento della patente B e fino al compimento dei 21 anni, non possono mai guidare dopo aver bevuto alcolici.

Per questo i militari l’hanno denunciata ed hanno proceduto anche al ritiro della patente di guida ed al fermo amministrativo del veicolo di proprietà del padre della giovane.