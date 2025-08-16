 "Sapore di Inclusione": Croce Rossa di Perugia trasforma lo spreco in valore attraverso formazione e solidarietà - Tuttoggi.info
Centro Commerciale Torna ai Servizi

“Sapore di Inclusione”: Croce Rossa di Perugia trasforma lo spreco in valore attraverso formazione e solidarietà

Redazione

“Sapore di Inclusione”: Croce Rossa di Perugia trasforma lo spreco in valore attraverso formazione e solidarietà

Sab, 16/08/2025 - 07:40

Condividi su:

(Perugia) La Croce Rossa Italiana di Perugia prosegue con entusiasmo la sua iniziativa “Sapore di Inclusione”, un progetto che unisce formazione professionale, solidarietà e sostenibilità ambientale per creare un modello di inclusione sociale e cittadinanza attiva. Dal 4 al 7 settembre, a Marzocca (Ancona), volontari, famiglie in difficoltà e giovani con e senza disabilità si sono riuniti in un’esperienza che va ben oltre una semplice vacanza, diventando un laboratorio di convivenza e valorizzazione delle risorse umane.

L’obiettivo principale di “Sapore di Inclusione” è promuovere un cambiamento culturale attraverso un percorso formativo di alta qualità. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Direttori d’Albergo di Umbria, Toscana e Marche, i partecipanti stanno seguendo corsi pratici e teorici su accoglienza alberghiera inclusiva, gestione di gruppi eterogenei, comunicazione inclusiva e tecniche di relazione d’aiuto. Un focus particolare è rivolto alla valorizzazione delle capacità di ogni individuo, anche quelli con disabilità, affinché possano contribuire attivamente alla vita comunitaria.

Ma il cuore del progetto si concretizza nella Cena in Spiaggia del 6 settembre, un momento simbolico che unisce solidarietà, sostenibilità e inclusione. Ospitata a Marzocca alla presenza di autorità e ospiti speciali, la serata vedrà la brigata inclusiva preparare un menù realizzato recuperando eccedenze alimentari, per dimostrare che lo spreco alimentare può trasformarsi in un’opportunità di valore. La cena sarà anche un’occasione per riflettere sul valore dei talenti delle persone con disabilità, spesso sottoutilizzati o ignorati: uno spreco che l’iniziativa intende combattere valorizzando le capacità di ogni partecipante, in cucina e in sala.

“Sapore di Inclusione” rappresenta molto più di una vacanza: è un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva, un modello di welfare basato sulla prossimità sociale e sulla condivisione delle responsabilità quotidiane. La proposta mira a creare una rete di solidarietà che mette al centro le persone, promuovendo l’integrazione e il rispetto reciproco come strumenti di crescita collettiva.

Per sostenere le attività e le iniziative future, è attiva una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma EPPELA, accessibile a chi desidera contribuire al progetto. Chiunque voglia supportare questa importante esperienza può farlo visitando il link ufficiale: https://www.eppela.com/projects/12250

L’iniziativa “Sapore di Inclusione” è un esempio virtuoso di come la solidarietà, la formazione e l’innovazione possano contribuire a costruire una società più inclusiva e attenta alle risorse di tutti.

Questo contenuto è stato scritto da un utente della Community. Il responsabile della pubblicazione è esclusivamente il suo autore.

Condividi su:

ACCEDI ALLA COMMUNITY
Leggi le Notizie senza pubblicitàABBONATI
Scopri le Opportunità riservate alla Community

in Italia

TOP della Settimana

Assisi
Gravissimo incidente sulla Ss75 Centrale umbra, bisarca precipita nel terreno sottostante dopo tamponamento | Aggiornamenti
Città di Castello
Rissa tra 10 giovani alle 4 di notte, lanciate pure pietre e danneggiata una vetrina

Nei dintorni

Assisi

Sorpreso a un controllo stradale con della droga: arrestato 25enne, per lui divieto di dimora

Assisi

“Papà ho rotto il telefono, mandami 800 euro”, ma è una truffa: denunciato 25enne

Assisi

Ferragosto ad Assisi 2025, tanti eventi: il programma delle iniziative

in umbria

gli ultimi pubblicati

Ultim'ora Italia

Paolini in semifinale Cincinnati, Gauff battuta in 3 set

Ultim'ora Italia

Trump bocciato dopo il vertice, i verdetti: “Ha vinto Putin”
Ultim'ora Italia

Palio Siena, la corsa dell’Assunta accende la città. Leocorno e Civetta favorite
Perugia

“Sapore di Inclusione”: Croce Rossa di Perugia trasforma lo spreco in valore attraverso formazione e solidarietà

    L'associazione culturale TuttOggi è stata premiata con un importo di 25.000 euro dal Fondo a Supporto del Giornalismo Europeo - COVID-19, durante la crisi pandemica, a sostegno della realizzazione del progetto TO_3COMM

    "Innovare
    è inventare il domani
    con quello che abbiamo oggi"
    Lascia i tuoi dati per essere tra i primi ad avere accesso alla Nuova Versione più Facile da Leggere con Vantaggi e Opportunità esclusivi!


      trueCliccando sul pulsante dichiaro implicitamente di avere un’età non inferiore ai 16 anni, nonché di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali come reperibile alla pagina Policy Privacy di questo sito.

      "Innovare
      è inventare il domani
      con quello che abbiamo oggi"
      Grazie per il tuo interesse.
      A breve ti invieremo una mail con maggiori informazioni per avere accesso alla nuova versione più facile da leggere con vantaggi e opportunità esclusivi!