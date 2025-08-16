"Sapore di Inclusione": Croce Rossa di Perugia trasforma lo spreco in valore attraverso formazione e solidarietà - Tuttoggi.info

(Perugia) La Croce Rossa Italiana di Perugia prosegue con entusiasmo la sua iniziativa “Sapore di Inclusione”, un progetto che unisce formazione professionale, solidarietà e sostenibilità ambientale per creare un modello di inclusione sociale e cittadinanza attiva. Dal 4 al 7 settembre, a Marzocca (Ancona), volontari, famiglie in difficoltà e giovani con e senza disabilità si sono riuniti in un’esperienza che va ben oltre una semplice vacanza, diventando un laboratorio di convivenza e valorizzazione delle risorse umane.

L’obiettivo principale di “Sapore di Inclusione” è promuovere un cambiamento culturale attraverso un percorso formativo di alta qualità. Grazie alla collaborazione con l’Associazione Direttori d’Albergo di Umbria, Toscana e Marche, i partecipanti stanno seguendo corsi pratici e teorici su accoglienza alberghiera inclusiva, gestione di gruppi eterogenei, comunicazione inclusiva e tecniche di relazione d’aiuto. Un focus particolare è rivolto alla valorizzazione delle capacità di ogni individuo, anche quelli con disabilità, affinché possano contribuire attivamente alla vita comunitaria.

Ma il cuore del progetto si concretizza nella Cena in Spiaggia del 6 settembre, un momento simbolico che unisce solidarietà, sostenibilità e inclusione. Ospitata a Marzocca alla presenza di autorità e ospiti speciali, la serata vedrà la brigata inclusiva preparare un menù realizzato recuperando eccedenze alimentari, per dimostrare che lo spreco alimentare può trasformarsi in un’opportunità di valore. La cena sarà anche un’occasione per riflettere sul valore dei talenti delle persone con disabilità, spesso sottoutilizzati o ignorati: uno spreco che l’iniziativa intende combattere valorizzando le capacità di ogni partecipante, in cucina e in sala.

“Sapore di Inclusione” rappresenta molto più di una vacanza: è un vero e proprio laboratorio di cittadinanza attiva, un modello di welfare basato sulla prossimità sociale e sulla condivisione delle responsabilità quotidiane. La proposta mira a creare una rete di solidarietà che mette al centro le persone, promuovendo l’integrazione e il rispetto reciproco come strumenti di crescita collettiva.

Per sostenere le attività e le iniziative future, è attiva una campagna di raccolta fondi sulla piattaforma EPPELA, accessibile a chi desidera contribuire al progetto. Chiunque voglia supportare questa importante esperienza può farlo visitando il link ufficiale: https://www.eppela.com/projects/12250

L’iniziativa “Sapore di Inclusione” è un esempio virtuoso di come la solidarietà, la formazione e l’innovazione possano contribuire a costruire una società più inclusiva e attenta alle risorse di tutti.