Daniele Santarelli vince il Mondiale con il Conegliano Volley

Palmares di tutto rispetto per l'allenatore

Il coach folignate Daniele Santarelli conquista il Mondiale per club con il Conegliano. Una permanenza davvero fortunata per lui nella squadra, dove si è consolidato con un incredibile palmarès: 6 finali consecutive in Supercoppa, con 5 vittorie; 5, anche queste di fila, in Coppa Italia, con 3 successi; 4 per lo scudetto, tutte vinte dal 2018 al 2022; 3 di Champions League, con un trofeo alzato; 3 al Mondiale per club, con 2 trionfi. In totale 15 successi su 20 finali, un tasso del 75%

Nella foto, Santarelli con la moglie.