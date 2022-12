Momento di approfondimento e degustazione

Martedì 13 dicembre, festa di Santa Lucia, la Pro Foligno ha organizzato un momento di festa in via Mentana. L’appuntamento è alle 15.30. Il pomeriggio prevede un momento di approfondimento su storia, arte e tradizione dei Ferri da Cialda, con degustazione di cialde e biscotti di Santa Lucia, lettura di poesie in dialetto folignate e vin brulè. Con l’attiva collaborazione delle famiglie Valentini e Ragni, Custodi delle Tradizioni.