Sanità a Foligno, Barbetti: “Via anche screening tumori cervice uterina”

La consigliera comunale mette in evidenza la situazione

La sanità tiene banco e le sorti dell’ospedale di Foligno altrettanto, alla luce del fatto che si parla sempre di più degli esiti della commissione tecnica che ha lavorato sull’integrazione tra gli ospedali di Foligno e Spoleto. Intanto però c’è chi, come la consigliera comunale Pd Rita Barbetti, denuncia un progressivo impoverimento del nosocomio folignate. Il caso specifico è relativo alle attività di screening per il tumore della cervice uterina.

Riduzioni nel periodo di ferie

“Lo screening per il tumore della cervice uterina, di primo livello con il pap test e, se c’è un esito positivo, con la colposcopia – dice Barbetti – sono in grado di evidenziare lesioni più o meno gravi permettendo di intervenire prima che le lesioni degenerino in forme tumorali. La conoscenza precoce di un’alterazione consente di agire tempestivamente e di salvare spesso la vita di una donna, o di risparmiarle gravissime sofferenze. Ora, cosa sta accadendo all’ Ospedale di Foligno? Il servizio per le colposcopie, anche sotto covid, è rimasto comunque attivo per garantire la gestione dei soli casi più gravi, determinando però una lunga lista di attesa. Anche per il periodo di ferie 15 giugno-15 settembre 2022, si è dovuto ricorrere, per carenza di personale, alla chiusura di una delle due sedute settimanali per le colposcopie“.