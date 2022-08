Commissione su tagli ai Trasporti, Barbetti (Pd): “Una farsa”

La seduta

Nel merito della seduta: “Abbiamo aspettato per 15 minuti l’assessore Melasecche, per poi ricevere il messaggio in cui informava che non sarebbe stato presente. A quel punto comincia il surreale: chi ha voluto la commissione non conosce minimamente la delibera di Giunta regionale n.611, del 13 giugno 2022 con relativo allegato, sul taglio dei trasporti, nè la n. 612 del 15 giugno 2022 con il piano di rimodulazione dei servizi TPL che ne è parte integrante. Una commissione farsa, priva di senso e di dignità, sperpero di denaro pubblico. Il taglio al servizio pubblico non riguarda solo il periodo estivo, è previsto un ulteriore risparmio di 820.000 euro sul periodo invernale scolastico: meno autobus, studenti come sardine (non vogliamo pensare al covid)“.

“Foligno non ha nessuno che la difenda”

“Nelle nostre frazioni di montagna, qualcuno non ha la macchina, qualcuno non ha la patente, anche loro hanno bisogno di poter accedere ai servizi che sono disponibili solo in città. Si sono sentite affermazioni imbarazzanti: che c’entriamo noi con la Regione? c’è comunque la navetta per Rasiglia, i Sindacati non hanno chiesto di partecipare…Foligno non ha nessuna voce che la difenda, tutto ciò che la Regione decide, per noi e su di noi, va bene. Tra poco sapremo cosa ne sarà del nostro ospedale. Le previsioni sono allarmanti“.